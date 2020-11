ഒന്നിലധികം മുറിവുകൾ; വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ: ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും

ബത്തേരി∙ വയനാട് ബാണാസുര മലയിൽ തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് വേല്‍മുരുകന്റെ മരണം വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍. മൃതദേഹം ബന്ധുക്കളെ കാണിച്ചു. ശരീരത്തില്‍ വെടിയുണ്ടയേറ്റ ഒന്നിലധികം മുറിവുകളുണ്ടെന്ന് സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. കേസില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വേല്‍മുരുകന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വേൽമുരുകന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ വൈകിയേക്കും. പതിനൊന്ന് മണിയോടെ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതിനിടയിലാണു ബന്ധുക്കൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരിച്ചതായുള്ള അറിയിപ്പെത്തിയത്. മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനവും നൽകി. ഇതോടെ ബന്ധുക്കളെത്തിയശേഷം മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകൂയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Reaction of mother of Velmurugan, died in Maoist encounter at Wayanad