രാഷ്ട്രീയ സുനാമി: ‘കൂട്ട ആക്രമണം’ സിപിഎം പരിഭ്രാന്തിയിൽ; ആശങ്ക, പ്രതിരോധിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയ സുനാമിയിലേക്കു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് സിപിഎം. ഇത്തരം സുനാമി പരിചിതമല്ലാത്തതിനാൽ എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയും പരിഭ്രാന്തിയുമുണ്ട്. ഒരുവശത്ത് മുൻ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറിയിലേക്കെത്തി നിൽക്കുന്നു.

മറുവശത്ത്‌ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ബെംഗളൂരുവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇഡി, തലസ്ഥാനത്തെ വീട്ടിൽ 26 മണിക്കൂർ നീണ്ട റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സർക്കാരിനെതിരെ കൂട്ടത്തോടെ നീങ്ങുമ്പോള്‍ പ്രതിവിധികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ചേരുകയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയെ കോടിയേരി അറിയിക്കുകയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.



സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിനിൽക്കുമെന്ന പ്രചാരണത്തെ പാർട്ടി നേതൃത്വം തള്ളുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും, കോടിയേരി തുടരുന്നതിനു പ്രശ്നമില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. പാർട്ടി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കോടിയേരി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും പരിഗണിക്കും. കോടിയേരിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന നേതൃത്വം ബിനീഷിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തള്ളിക്കളയുന്നു. സ്വയം വരുത്തിവച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കണമെന്നും പാർട്ടി പിന്തുണ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും നേതൃത്വം പറയുന്നു. മകനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടല്ല കോടിയേരിയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഡി രാഷ്ട്രീയമായി നീങ്ങുകയാണെന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.



ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്നു ചേർന്ന അവൈലബിൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റും സ്വീകരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള നാലു പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എകെജി സെന്ററിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബിനീഷ് വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം. പാർട്ടിയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെന്നും വ്യക്തിപരമാണെന്നുമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

ബിനീഷിനെതിരെ നേരത്തെ പല തവണ ആക്ഷേപമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എങ്ങനെ അണികൾക്കിടയിൽ വിശദീകരിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത്, ബെനാമി സ്വത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പരിമിതികളുണ്ട്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കേസുകൾക്ക് പിന്നിലെന്നു വിശദീകരിക്കാനാണ് പാർട്ടി തയാറെടുക്കുന്നത്. എതിർ ചേരിയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളും തിരയുന്നു.



English Summary: ED continues to follow the state, CPM on defense mode