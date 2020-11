‘ലൈഫ്’ തടയാൻ ശ്രമമെന്ന് പരാതി; നിയമസഭാ സമിതി ഇഡിയോടു വിശദീകരണം തേടും

തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു വിശദീകരണം തേടാൻ നിയമസഭ പ്രിവിലേജ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. 7 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാനാണു നിർദേശം. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയോടു സഭാസമിതി വിശദീകരണം തേടുന്നത് അപൂർവ നടപടിയാണ്.

ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ഫയലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവകാശലംഘനമാണെന്നു കാട്ടി ജയിംസ് മാത്യു എംഎൽഎയാണു സ്പീക്കർക്കു പരാതി നൽകിയത്. സ്പീക്കർ പ്രിവിലേജ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു പരാതി കൈമാറി. ലൈഫ് പദ്ധതിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി എംഎൽഎയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഭവനരഹിതരായ മുഴുവൻ പേർക്കും വീട് നൽകുമെന്നു സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ഇത് തടസപ്പെടുത്തുന്നത് അവകാശലംഘനമാണെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കള്ളപ്പണത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പി.ടി. തോമസിനോടും ജ്വല്ലറി തട്ടിപ്പുകേസില്‍ എം.സി. കമറുദ്ദിനോടും വിശദീകരണം തേടാനും തീരുമാനിച്ചു.

എ.പ്രദീപ് കുമാർ എംഎൽഎയാണ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. ജോർജ് എം.തോമസ്, ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്, വി.കെ.സി.മമ്മദ് കോയ, മോൻസ് ജോസഫ്, ഡി.കെ.മുരളി, വി.എസ്.ശിവകുമാർ, ഇ.ടി.ടയ്സൺ മാസ്റ്റർ എന്നിവരാണ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ.

English Summary: Niyamasabha Committee to seek explanation from ED officials on Life Mission Case