യുഎസിൽ അക്രമം; ന്യൂയോർക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ എഴുപതോളം പേർ അറസ്റ്റിൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആയതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തു പലയിടത്തും അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. പോർട്ട്‍ലാൻഡിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെ കലാപമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പൊലീസ്, 11 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽനിന്നു പടക്കങ്ങളും ചുറ്റികയും തോക്കും പിടിച്ചെടുത്തു. സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ഒറിഗൺ ഗവർണർ കേറ്റ് ബ്രൗൺ നാഷനൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിച്ചു.

ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 50 ഓളം പേർ അറസ്റ്റിലായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ യുഎസിലെ നഗരങ്ങളിൽ ചെറുതും സമാധാനപരവുമായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. വിജയം അവകാശപ്പെട്ട റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ഇനി ബാലറ്റുകൾ എണ്ണുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഡെൻവറിൽ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ നാലു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിഷേധക്കാർ ഗതാഗതം തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മിനിയപൊളിസിലും അറസ്റ്റ് നടന്നു. ത‌ടസ്സമില്ലാതെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അറ്റ്ലാന്റ, ഡിട്രോയിറ്റ്, ഓക്‌ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റാലികൾ നടത്തി. 165-ലധികം സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ് റിസൽറ്റ്’ ശനിയാഴ്ച വരെ രാജ്യത്തുടനീളം നൂറിലേറെ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Police arrest 11 in Portland, 50 in New York at protests after U.S. vote