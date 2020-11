കൊല്ലം∙ കടയ്ക്കലില്‍ പതിമൂന്നുകാരിയെ മുത്തച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. കടയ്ക്കൽ പാങ്ങലുകാട് ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിലെ ഡ്രൈവറായ 60 കാരനാണ് പേരക്കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പെൺകുട്ടി ഗുളിക കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

ആരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി വീട്ടമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന പരാതിയില്‍ മറ്റൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കടയ്ക്കല്‍ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ചിതറ വട്ടകരിക്കകം സ്വദേശി ഷറഫുദീനാണ് പിടിയിലായത്. മുത്തച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ച പെണ്‍കുട്ടി നിലവില്‍ ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ്.

English Summary: 13-year-old repeatedly raped by her grandfather in Kollam