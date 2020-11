എന്തുകൊണ്ട് അർണബിനെ പൊലീസ്‌ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടില്ല?; കോടതി പറഞ്ഞത്‌

മുംബൈ∙ റിപ്പബ്ലിക് ടിവി പ്രമോട്ടർ അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു? മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അലിബൗഗിലുള്ള ചീഫ് ജൂഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജഡ്ജി സുനൈന പിംഗള ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ 11 പേജ് ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അര്‍ണബിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നു മുംബൈ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അലിബൗഗിലെ കോടതി അനുകൂലമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയവയിൽ ചിലത്:

∙ നേരത്തേ അവസാനിപ്പിച്ച് കേസായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അർണബിന്റെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യമാണെന്ന് റായ്ഗഢ് പൊലീസിന് തെളിയിക്കാനായില്ല.

∙ അറസ്റ്റിന്റെ കാരണങ്ങളും കസ്റ്റഡി വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യവും കാണിക്കുന്നത് അറസ്റ്റും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ്.

∙ അറസ്റ്റിലേക്കു നയിച്ച കാരണങ്ങളിലേക്ക് ശക്തമായ തെളിവു ഹാജരാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനു കഴിഞ്ഞില്ല.

∙ ഇപ്പോഴത്തെ പുനരന്വേഷണത്തിനു കാരണമായ 2018ലെ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ അൻവേ നായിക്കിന്റെയും അമ്മയുടെയും ആത്മഹത്യയിൽ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കു പങ്കുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവു ഹാജരാക്കാൻ റായ്ഗഢ് പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു.

കോടതിയുടെ നിഗനമങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ളതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച എതിർപ്പ് അറിയിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, അർണബിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കും.

