വെല്ലുവിളിച്ച് ട്രംപ്: പലയിടത്തും അക്രമം; ഭീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ‘പെൻസിൽവേനിയ, വിസ്കോൻസെൻ, മിഷിഗൻ–എല്ലായിടത്തും ബൈഡനു വോട്ടുകൾ. മഹാദോഷമാണിത്!’ വോട്ടെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണു ഡമോക്രാറ്റുകളുടെ ശ്രമം, മുഴുവൻ വോട്ടുകൾ എണ്ണരുത്’. യുഎസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന വാദങ്ങളുമായി പ്രസിഡന്റ് തന്നെ രംഗത്തു വന്നതോടെ അക്രമവും കയ്യാങ്കളിയുമായി ട്രംപ് അനുകൂലികളും തെരുവിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ അട്ടിമറി ആരോപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ രംഗത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു വരികയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ.



‘കാര്യങ്ങൾ ആശങ്കാജനകമാണ്. എന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ഭീതിയിലാണ്- ക്ലാർക്ക് കൗണ്ടിയിലെ റജിസ്ട്രാർ‍ ജോ ഗ്ലോറിയ പറയുന്നു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാം. എന്റെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരെ ചൊല്ലിയാണ് എന്റെ ആശങ്ക. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുന്നതിനാൽ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു വരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വാഹനവും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യം അത്രമാത്രം ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു– ജോ ഗ്ലോറിയ പറയുന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ കാര്യക്ഷമായി പൂർത്തിയാക്കുകയെന്നതു ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്, ആർക്കും ഞങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് തടയാനാകില്ലെന്നും ജോ പറഞ്ഞു.

മെയിൽ ഇൻ ബാലറ്റുകളെ കുറിച്ച് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്ന ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഈ ആരോപണം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അക്രമങ്ങളും ഭീഷണികളും സജീവമായത്.



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു മിഷിഗൻ അറ്റോർണി ജനറൽ ഡാന നെസൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും പ്രതിഷേധം മൂലം വോട്ടെണ്ണൽ മന്ദഗതിയിലാണെന്നും പലപ്പോഴും ജോലി തടസ്സപ്പെടുന്നതായും അരിസോണ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും പരാതിപ്പെട്ടു.



എണ്ണിയേ പറ്റൂ ... തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോൾ ചെയ്ത എല്ലാ വോട്ടുകളും എണ്ണണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യുഎസിലെ ഷിക്കാഗോയിൽ നടന്ന പ്രകടനം. ചിത്രം:എപി.

വോട്ടെണ്ണൽ തടയാൻ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ: പലയിടത്തും അക്രമം



നിരവധി ട്രംപ് അനുകൂലികളാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ വോട്ട് വിസ്കോൻസെൻ വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ലെന്നു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അനുഭാവിയും ഐടി പ്രഫഷനലുമായ ബോബി ഡൺലാപ് പരാതിപ്പെടുന്നു. ബോബിയെ പോലെ നിരവധി ട്രംപ് അനുകൂലികളാണ് സമാനമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ രംഗത്തു വരുന്നത്. എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണലിൽ വ്യാപക അട്ടിമറിയെന്നു കാണിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം പരാതികളെന്നു ഡമോക്രാറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നു.

ബാലറ്റ് എണ്ണല്‍ പ്രക്രിയ അന്യായവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമാണെന്നു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞതും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു കാരണമായി. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ട്രംപിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആയിരങ്ങൾ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി. ഒറിഗണിലെ പോർട്‌ലൻഡിൽ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രംപ് അനുകൂലികളും തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ സംഘർഷ സാധ്യത വർധിച്ചു.

അരിസോനയിലെ ഫീനക്സിൽ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ തോക്കുകളുമായി എത്തിയ ഇരുനൂറോളം വരുന്ന ട്രംപ് അനുകൂലികൾ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ചു പ്രതിഷേധമുയർത്തി. മിഷിഗനിലെ ഡെട്രോയിറ്റിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്താനാവശ്യപ്പെട്ടു റിപ്പബ്ലിക്കൻ അനുകൂലികൾ എണ്ണൽകേന്ദ്രത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറാൻ ശ്രമിച്ചു.

ഫിലഡൽഫിയ, ലൊസാഞ്ചലസ്, ഷിക്കാഗോ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. അവസാന വോട്ടും എണ്ണണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ബൈഡൻ അനുകൂലികളും തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. പോർട്ട്ലാൻഡിൽ തെരുവിലിറങ്ങിയ ട്രംപ് വിരുദ്ധർ കടകൾക്കുനേരേ കല്ലേറു നടത്തി. 11 പേർ അറസ്റ്റിലായി. ന്യൂയോർക്ക്, ഡെൻവർ, മിനയപ്പലിസ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭകർ അറസ്റ്റിലായി.



ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഭ്രാന്തെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധി



തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടെന്ന ട്രംപിന്റെ വാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. അട്ടിമറി നടന്നതായുള്ള ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഭ്രാന്തെന്നായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി ആദം കിൻസിങർ ട്വീറ്റിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത്തരമൊരു ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനു പകരം ട്രംപ് കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പെൻസിൽവേനിയയിൽ ബൈഡൻ അനുകൂലികളുട പ്രകടനം. (Photos By Jemal Countess/Getty Images)

ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഇത്തരം വാദങ്ങൾക്കു ചെവികൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവായ ലാരി ഹോഗന്‍ പറഞ്ഞു. വ്യക്തികൾക്കല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനുമാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



ട്രംപിന്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവവും യുഎസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ എണ്ണണമെന്ന അമേരിക്കകാരുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് ട്രംപ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും യുക്തിയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളെന്നും ചില മുതിർന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

