തിരുവനന്തപുരം ∙ മരുതുംകുഴിയിലെ വസതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ ലഹരിക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി അനൂപ് മുഹമ്മദിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് കണ്ടെടുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വാദത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യാമാതാവ് മിനി. അത്തരത്തിൽ ഒന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് കത്തിച്ചുകളയില്ലേ എന്ന് മിനി മനോരമ ന്യൂസ് കൗണ്ടര്‍പോയിന്‍റില്‍ ചോദിച്ചു.

ഏതൊരാളും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതെടുത്ത് കത്തിച്ചുകളഞ്ഞേനെ. റെയ്ഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻപ് തന്നെ അവർ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് അവർ െകാണ്ടുവന്നതാണെന്ന്– മിനി വ്യക്തമാക്കി. ബിനീഷിന് വസ്തു പണയപ്പെടുത്തി 50 ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് താനാണെന്നും മിനി വിശദീകരിച്ചു. കഞ്ചാവ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഏതേലും ഒരു മരുമകന് അമ്മായിയമ്മ പണം നൽകുമോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. വിഡിയോ കാണാം.

English Summary: Bineesh Kodiyeri's mother in law alleges ED attempted to plant evidence against him during raid