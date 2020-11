ന്യൂഡൽഹി∙ വടക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു കടയ്ക്ക് സമീപം നവജാത ശിശുവിനെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. കുട്ടിയുടെ മാതാവ് 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്നും ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് 60 കാരനാണു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം ലഭിച്ച പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു പെൺകുട്ടി കുഞ്ഞുമായി വരുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പീഡന വിവരവും പുറത്തറിഞ്ഞത്.



ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് 60 കാരൻ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും തുടർന്ന് ഗർഭിണിയായെന്നുമാണ് 16 വയസ്സുകാരി മൊഴി നൽകിയത്. ഭയം കാരണം സംഭവം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീടിന്റെ ടെറസിൽ വച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത്.



ഇതിനുപിന്നാലെ കുഞ്ഞിനെ കുറച്ചകലെയുള്ള ഒരു കടയുടെ മുന്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ പൊലീസ് സംഘം ഉടൻതന്നെ വ്യാപാരിയായ 60 കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



English Summary: Delhi Teen Gives Birth On Terrace And Abandons Baby; Alleges Rape By A 60-Year-Old Man