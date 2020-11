ഇഡി സംഘം മടങ്ങിയില്ല; ബിനീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ റെയ്ഡ് തുടരും

തിരുവനന്തപുരം∙ ബെംഗളൂരു ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധന ഇന്നും തുടർന്നേക്കും. രണ്ടു ദിവസമായി ഏഴിടത്ത് പരിശോധന നടത്തിയ പ്രധാന സംഘങ്ങളെല്ലാം തിരികെ പോയെങ്കിലും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരുകയാണ്. ബിനീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് തുടരാനാണ് നീക്കം.



കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്ത തെളിവുകൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാവും തുടർനടപടി. ബിനീഷിന്റെ സുഹൃത്ത് അൽ ജാസം അബ്ദുൽ ജാഫറിന്റെ നെടുമങ്ങാട്ടെ ബാങ്ക് ലോക്കർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധന ഇന്നലെ രാത്രിവരെ നീണ്ടു. ലോക്കറിൽ നിന്ന് രേഖകളും പ്രമാണങ്ങളും ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്തെ കാർ പാലസ് ഉടമയും ബിനീഷിന്റെ ബെനാമി ഇടപാടുകാരനെന്ന് ഇഡി ആരോപിക്കുന്നയാളുമായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബെംഗളൂരുവില്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരായേക്കും. മാതാവിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാൽ ക്വാറന്റീനിൽ ആണെന്നും രണ്ടാം തീയതിക്ക്‌ ശേഷം ഹാജരാകാം എന്നുമാണ് ഇയാൾ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഹാജരായാൽ ബിനീഷിനു ഒപ്പം ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.

തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ദിവസവും ബിനീഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും വിധേയമാക്കും. റെയ്ഡുകളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഏറെയും. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടരയോടെ ബിനീഷിനെ ഇഡി ഓഫിസിൽ നിന്നും വിൽ‌സൺ ഗാർഡൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലോക്കപ്പിലേക്കു മാറ്റി. രാവിലെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി കൂട്ടികൊണ്ടുവരും.

English Summary: ED raid to continue in centres related to Bineesh Kodiyeri