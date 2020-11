വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം ഇന്ത്യക്കാർക്ക്; വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിമുഖത

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് 19 വാക്സീന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശുഭാപ്തിവിശ്വസമുള്ളവരും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ താൽപര്യമുള്ളവരും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെന്ന് സർവേ ഫലം. വികസിത രാജ്യങ്ങളായ ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, ജപ്പാൻ എന്നിവടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായും സർവേ പറയുന്നു.

15 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 18,526 പേരിൽ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം നടത്തിയ സർവേയിൽ 73 ശതമാനം ആളുകളും 2021 മധ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമേ വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. വാക്സീൻ ലഭ്യമായി മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ പകുതിയോളം പേർ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.



ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ താൽപര്യം 87 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ചൈന, ഓസ്ട്രേലിയ, സ്പെയിൻ, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള താൽപര്യം കുറഞ്ഞു വന്നതായാണ് സർവേയിലെ കണ്ടെത്തൽ.



പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ അതിവേഗം നീങ്ങുന്നു തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളാണ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളകൾ പിന്നോട്ടു പോകാൻ പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 34 ശതമാനം പേർ പാർശ്വഫലത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാകുമ്പോൾ 16 ശതമാനം അതിവേഗ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിലും ആശങ്കയുള്ളവരാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.



