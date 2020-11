കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ കരുതലോടെയാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ചരിത്രത്തിൽ ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഡിസംബർ എട്ടിന് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് മൂന്നു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് 16ന് വോട്ടെണ്ണൽ. ക്രിസ്മസിനു മുന്നോടിയായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലെത്തും. വോട്ടെടുപ്പു സമയം രാവിലെ ഏഴു മുതൽ അഞ്ചു വരെ എന്നത് ഇത്തവണ ആറു വരെ നീട്ടി. സ്ഥാനാർഥികൾക്കു ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുകയും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16നു രാവിലെ എട്ടിന് വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങും.

എന്തു കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മട്ടന്നൂരില്ല?

ആകെയുള്ള 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ മട്ടന്നൂരിലൊഴികെ 86 ഇടത്തും ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. പഞ്ചായത്തായിരുന്ന മട്ടന്നൂർ 1991ലാണ് നഗരസഭയാകുന്നത്. പിന്നീട് വന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അതു വീണ്ടും പഞ്ചായത്താക്കി. അതിനെതിരെ എൽഡിഎഫ് കോടതിയിൽ പോയി. തീരുമാനം സ്റ്റേ ചെയ്തു. കുറച്ചുനാൾ പഞ്ചായത്തും നഗരസഭയും അല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഭരണമാറ്റം വന്നപ്പോൾ 1997ൽ വീണ്ടും നഗരസഭയായി. അന്നു മുതൽ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിലവിലെ ഭരണസമിതിക്ക് 2022 വരെ കാലാവധിയുണ്ട്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്വന്തം പട്ടിക, സ്വന്തം കമ്മിഷൻ!

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നതു കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനും അതിനു കീഴിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുമാണ്. എന്നാൽ, തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നതു സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനാണ്. അതുപോലെ ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികയല്ല തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്. അതിനാൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ എന്നറിയാൻ തദ്ദേശ വോട്ടർ പട്ടിക തന്നെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തണം. വെബ്സൈറ്റ്: www.lsgelection.kerala.gov.in

