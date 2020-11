എംബിബിഎസ്: സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചു; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ എംബിബിഎസിന്റെ വാർഷിക ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ആർ.രാജേന്ദ്രബാബു കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിറക്കി. 6.22 ലക്ഷം മുതൽ 7.65 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫീസാണ് 19 കോളജുകളിലായി മെഡിക്കൽ ഫീസ് റഗുലേറ്ററി കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15% എൻആർഐ സീറ്റിലെ ഫീസ് 20 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കു സ്കോളർഷിപായി നൽകും.

ഓരോ കോളജിലെയും സീറ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രോസ്പെക്ടസ് അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ പ്രവേശന നടപടികൾ ഉടനെ തുടങ്ങും. സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് അനുസരിച്ചു ഫീസിൽ പിന്നീടു മാറ്റം വരാം

∙ വിവിധ കോളജുകളിലെ ഈ വർഷത്തെ ഫീസ് (ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫീസ്)

അസീസിയ കൊല്ലം, ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജ് തിരുവല്ല, സിഎസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളജ് കാരക്കോണം, ജൂബിലി തൃശൂർ, എംഇഎസ് പെരിന്തൽമണ്ണ, പുഷ്പഗിരി തിരുവല്ല, ശ്രീഗോകുലം വെഞ്ഞാറമൂട്, അൽ അസ്ഹർ തൊടുപുഴ, അമല തൃശൂർ, മലബാർ കോഴിക്കോട്, ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജ് കോലഞ്ചേരി, ട്രാവൻകൂർ കൊല്ലം 6,55,500 (6.16)

ഡിഎം വയനാട് 7,01200 (6.589), കരുണ പാലക്കാട് 6, 32,800 (5.945), കെഎംസിടി കോഴിക്കോട് 6,48,500 (6.094), പി.കെ.ദാസ് പാലക്കാട് 707000(6.644)എസ്എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നോർത്ത് പറവൂർ 7,65,400(7.192) മൗണ്ട് സിയോൻ അടൂർ 6,50,600(6.113) എസ്‌യുടി തിരുവനന്തപുരം 6,22,800 (5.852).

English Summary: MBBS Fee in Self Financing Medical Collegese in Kerala