മക്കൾ നീതി മയ്യം മൂന്നാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയാകും: കമൽഹാസൻ

ചെന്നൈ∙ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി മക്കൾ നീതി മയ്യം മാറുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കമൽഹാസൻ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണു പ്രതികരണം. പാർട്ടിക്കു മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തിയ 160 സീറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. ഈ മാസം 26നു മധുരയിൽ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങും. 27നു തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലും അടുത്ത 12നു കോയമ്പത്തൂരിലും 13നു സേലത്തും പ്രചാരണ യോഗം നടത്തും.



മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലുള്ള നല്ലയാളുകളെ മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യും. മനുസ്മൃതി ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പുസ്തകമാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കു അപ്രസക്തമാണെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയിലാണു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും കയ്യുയർത്തിയാൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കും.

