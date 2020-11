കൊച്ചി ∙ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ആരംഭിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒാൺലൈൻ ബുക്കിങ് സൗകര്യം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പണിമുടക്കി. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 154 റസ്റ്റ് ഹൗസുകളാണു പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിനുളളത്. ഫോൺ വഴിയും ഇമെയിൽ വഴിയും മാത്രമാണു കാലങ്ങളായി മുറികളുടെ ബുക്കിങ് നടക്കുന്നത്. ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കു മുറികൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും വ്യാപകമായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണു ഒാൺലൈൻ ബുക്കിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. www.resthouse.pwd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.

തുടക്കത്തിൽ 15 റസ്റ്റ് ഹൗസുകളാണു ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ഒന്നു പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ ബുക്ക് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണു പരാതി. ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കാമെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ഒാപ്ഷനുകളൊന്നും നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല. സിഡിറ്റാണു പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് തയാറാക്കിയത്.

