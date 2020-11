ബൈഡൻ ഉറപ്പിച്ചോ ജയം? കൂടുതൽ യുഎസ് സീക്രട്ട് ഏജന്റുമാർ ഡെലവെയറിലേക്ക്....!

വാഷിങ്ടൻ∙ ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുകയാണോ? വൈറ്റ് ഹൗസിലെ പുത്തൻ സംഭവവികാസങ്ങൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ബൈഡന്റെ സ്റ്റേറ്റായ ഡെലവെയറിലേക്ക് കൂടുതൽ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഏജന്റുമാരെ നിയോഗിച്ചതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഡെലവെയറിലെ വിൽമിങ്ടണിലേക്കാണ് യുഎസ്എസ്എസ് ഏജന്റുമാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ മറികടന്ന് പെൻസിൽവേനിയയിലും ജോർജിയയിലും ബൈഡൻ മുന്നേറ്റം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് പുതിയ നീക്കം. നിലവിൽ 264 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളുമായി ഏറെ മുന്നിലാണ് ബൈഡൻ. ട്രംപിനാകട്ടെ 214 വോട്ടുകളേയുള്ളൂ. ബൈഡന്റെ വസതിയുടെ പരിസരത്ത് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നീക്കവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം കൂടുതൽ വ്യോമസുരക്ഷയും മേഖലയിൽ ഉറപ്പാക്കിയതായി സീക്രട്ട് സർവീസുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎന്‍എൻ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അൽപം വൈകിയെന്നു മാത്രം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം രാത്രി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് സുരക്ഷ നല്‍കുന്നതു പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്ത്രപരമായ നിലപാടാണ് യുഎസ്എസ്എസ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്നെന്നു തോന്നിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടിയാണിത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിക്കു നൽകുന്നതല്ലാത്ത വിധം ‘ഉയർന്ന’ സുരക്ഷയും ബൈഡന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

പല തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളും സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയാണിത്. ഇതിന്മേൽ കൂടുതൽ വിവരം യുഎസ്എസ്എസ് നൽകാൻ തയാറായിട്ടില്ല. ‘സുരക്ഷാപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ബൈഡന് ഉറപ്പാക്കിയതെന്നോ ആരെയൊക്കെയാണു നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ പറയാനാകില്ല’ എന്നായിരുന്നു യുഎസ്എസ്എസ് പ്രതിനിധികളുടെ പ്രതികരണമെന്നും സിഎൻഎന്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Secret Service sends more agents to Delaware in anticipation of a potential Biden win: Report