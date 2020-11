വാഷിങ്ടൻ∙ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള പടയോട്ടത്തിൽ പരാജയസാധ്യത ഏറുമ്പോഴും ക്യാംപെയ്ൻ അവസാനിപ്പിക്കാതെ ട്രംപ് അനുയായികൾ. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ‘ടീം ട്രംപ്’ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പെൻസിൽവേനിയയിൽ ബൈഡൻ മുന്നേറുന്നെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ടീം ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. നിലവിൽ 264 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച ബൈഡന് പെൻസിൽവേനിയ നേടിയാൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനാകും. പെൻസിൽവേനിയ ഉൾപ്പെടെ നിർണായകമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബൈഡൻ മുന്നിലാണ്.



English Summary : "This Election Is Not Over": Trump Campaign