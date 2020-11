4 ദിവസം, 200 അടിയുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ 3 വയസ്സുകാരൻ; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ നിവാഡിയില്‍ 200 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴല്‍ക്കിണറിലേക്ക് വീണ മൂന്നു വയസുകാരനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നാലാംദിവസവും തുടരുന്നു. ഹര്‍കിഷന്‍– കപൂരി ദമ്പതികളുടെ മകനായ പ്രഹ്ളാദ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണത്. സൈന്യവും ദുരന്തനിവാരണസേനയും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്.

സമാന്തര കുഴിയെടുത്ത് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമം. ആറു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 60 അടി താഴ്ചയിലാണ് കുട്ടി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതെന്നാണ് അനുമാനം.

കുട്ടിക്ക് ഓക്സിജന്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. സ്ഥലത്ത് സന്ദര്‍ശകരുടെ തിരക്ക് കുറയ്‍ക്കാന്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

English Summary: 3-year-old boy trapped in borewell, rescue operation on in Madhya Pradesh