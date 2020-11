കോവിഡിൽ ക്രിസ് മറഞ്ഞു; വാവയെ കൊതിച്ച എമിക്കും എസക്കും മറുപടിയില്ലാതെ റിച്ചാർഡ്

കൊച്ചി∙ ‘‘പണ്ടത്തെ അമ്മമാരെപ്പോലെ എനിക്കും‌ നാലു മക്കളെങ്കിലും വേണം.’’ – വിവാഹത്തിനു മുൻപു തന്നെ ചേർത്തല പരുത്തിപ്പറമ്പിൽ റിച്ചാർഡ് ഡിക്രൂസിന്റെ ഭാര്യ ക്രിസ്(30) കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയുമായിരുന്ന ആഗ്രഹമാണിത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിനു കാത്തിരുന്ന അവൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പം പഠിച്ചവർക്കും ജോലി ചെയ്തവർക്കുമെല്ലാം ആ വാക്കുകളാണ് ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിയത്. ക്രിസ് മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുൻപേ പിതാവ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ബഞ്ചമിനെയും സിസേറിയനിലൂടെ പുറത്തെടുത്ത ഏഴു മാസം പ്രായമായ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെയും അവൾക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

കോവിഡ് രൂക്ഷമായി ക്രിസ് ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററിലായി ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ കൂടെ പഠിച്ചവരും സഹപ്രവർത്തകരുമെല്ലാം കണ്ണീരിലായിരുന്നു. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പിആർഒ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സ്കൂളിലും കോളജിലും ഒപ്പം പഠിച്ച റിച്ചാർഡിനെ ക്രിസ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവരുമായി നല്ല അടുപ്പവും ബന്ധവും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവളായിരുന്നു ക്രിസ് എന്ന് ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ ഓർമിക്കുന്നു.

കുറച്ചു ദിവസമായി സഹപ്രവർത്തകരിൽ ചിലരുടെ മുഖത്തെ സങ്കടം കണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നേരത്തെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ക്രിസിന്റെ വിവരം അറിയുന്നതെന്ന് എഴുത്തുകാരി തനൂജ ഭട്ടതിരി മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. പലരും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ പോലും വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്.

ക്രിസ് റിച്ചാർഡ്

ആ നൊമ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻ സഹപ്രവർത്തകയുടെ വേർപാടിന്റെ വേദന തനൂജയും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. വിവാഹശേഷം ആദ്യ പ്രസവത്തിന് സമയമായപ്പോഴാണ് ജോലി വേണ്ടെന്നു വച്ച് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ രാജി നൽകുന്നത്. നാലുകുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന സ്വപ്നം അവൾ അന്നും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. നാലു മക്കളെന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേയാണ് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനൊപ്പം കോവിഡ് അവളുമായി പോയത്. – തനൂജ പറയുന്നു.

ക്രിസിന്റെ കുടുംബത്തിന് കോവിഡ് വരുത്തിയ ദുഃഖം കടലോളമുണ്ട്. വീട്ടിൽ ആദ്യം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് ഭർത്താവ് റിച്ചാർഡിനാണ്. തുടർപരിശോധനയിൽ ഏഴരമാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ക്രിസിനും പോസിറ്റീവാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനിടെ പിതാവ് ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി ബെഞ്ചമിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയവേ ക്രിസ് മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചു. ഈ സമയം കോവിഡ് രോഗബാധ രൂക്ഷമായി ക്രിസിനെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി.

ശ്വാസംമുട്ടലിന്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ക്രിസിന് കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാൻ കാരണമായതെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. ശ്വാസകോശ രോഗം രൂക്ഷമായതോടെ കുഞ്ഞിനെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്ത് ഇൻകുബേറ്ററിലാക്കിയെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം കുഞ്ഞും മരിച്ചു. ഇതൊന്നും അറിയാതെ വെന്റിലേറ്ററിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ക്രിസും യാത്രയായി.

കോവിഡ് നെഗറ്റീവായപ്പോൾ മുതൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയുടെ പാർക്കിങ്ങിൽ ഒതുക്കിയിട്ട കാറിൽ ക്രിസ് രോഗംമാറി തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു റിച്ചാർഡ്. പ്രണയിനിക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരവില്ലെന്നറിഞ്ഞതിന്റെ തീരാകണ്ണീരിലാണ് അദ്ദേഹം. കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണാക്കി പൊലീസ് പൂട്ടിയിട്ട വീട്ടിൽ, മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം മക്കൾ എമിയും എസായും അമ്മ കുഞ്ഞുവാവയുമായി വരുന്നതു നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. റിച്ചാർഡിന്റെ അമ്മയോട് വീട്ടിലെ നഷ്ടങ്ങളുടെ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ്. ക്രിസിന്റെ മൃതദേഹം മുട്ടം സെന്റ്മേരീസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ചിതയൊരുക്കി ദഹിപ്പിച്ചു.

English Summary: Kris Richard, the story of covid positive woman who died at kochi