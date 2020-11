അവകാശങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കും വരെ മരിക്കില്ല: വികാരാധീനനായി ഫാറുഖ് അബ്ദുല്ല

ശ്രീനഗര്‍∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതു വരെ താന്‍ മരിക്കില്ലെന്ന് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറെ വികാരഭരിതനായാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ബിജെപി രാജ്യത്തെ തെറ്റായ ദിശയിലേക്കു നയിക്കുകയാണെന്നും ജമ്മുവിലെയും ലഡാക്കിലെയും ജനങ്ങള്‍ക്കു പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളാണു നല്‍കുന്നതെന്നും നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് അധ്യക്ഷൻകൂടിയായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തി.



'ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ തിരികെ നല്‍കുന്നതു വരെ ഞാന്‍ മരിക്കില്ല. ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്. അത് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം ഞാന്‍ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്രയാകും.' - ഷേരെ കശ്മീര്‍ ഭവനില്‍ തടിച്ചുകൂടിയ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജമ്മു, ലഡാക്ക്, കശ്മീര്‍ എന്നിവയെ ഒന്നായാണു കണ്ടിരുന്നതെന്നും ഒരിക്കലും വേര്‍തിരിച്ചു പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇവയെല്ലാം ഒന്നില്‍നിന്നു വിഭിന്നമാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല രാഷ്ട്രീയ യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഫാറൂഖിനെയും മകന്‍ ഒമര്‍ അബ്ദുല്ലയെയും വീട്ടുതടങ്കിലിലാക്കിയിരുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സും പീപ്പിള്‍സ് ഡമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയും (പിഡിപി) ചേര്‍ന്ന് പീപ്പിള്‍സ് അലയന്‍സ് ഫോര്‍ ഗുപ്കര്‍ ഡിക്ലറേഷന്‍ (പിഎജിഡി) എന്ന സഖ്യം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.

