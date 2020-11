ഭാവിവരനൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ വെടിയേറ്റു; ടെക്കി യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഗുരുഗ്രാം∙ ഭാവിവരന്റെ കൂടെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു. നവംബർ മൂന്നിനു വെടിയേറ്റ പൂജ ശർമ (26) വ്യാഴാഴ്ചയാണു മരിച്ചത്. മോട്ടർ ബൈക്കിൽ എത്തിയവരാണു പൂജയ്ക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. ഗുരുഗ്രാമിലെ റസ്റ്ററന്റിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം മടങ്ങവേയാണു ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മോഷണശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും വെടിവച്ചതെന്നും തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റ പൂജയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായിരുന്നു എന്നുമാണു റിപ്പോർട്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ പൂജ, ഗുരുഗ്രാമിലെ ഐടി കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഭാവി വരനും ഗുരുഗ്രാമിലായിരുന്നു ജോലി. ബൈക്കിലെത്തിയ ആക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.



English Summary: Techie, Out On Drive With Fiance In Gurgaon, Shot Dead By Men On Bike