ദീപാവലിയുടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് നേരിടാം: ബോറിസ് ജോൺസൺ

ലണ്ടൻ ∙ അന്ധകാരത്തിനും ദുഷ്ട ശക്തികൾക്കുംമേൽ പ്രകാശവും സദ്‌ഗുണവും വിജയം നേടുന്ന ദീപാവലിയുടെ സന്ദേശത്തെ പ്രകീർ‌ത്തിച്ച് യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ. കോവിഡ് മഹാമാരിയെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറികടക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രത്യാശയെന്നു ബോറിസ് ജോൺസൺ പറഞ്ഞു. വിർച്വൽ ദീപാവലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

‘ഈയാഴ്ച ആദ്യം രാജ്യം വീണ്ടും ലോക്ഡൗണിലേക്കു പോയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒത്തൊരുമിക്കണം. നമുക്കു മുന്നിൽ ധാരാളം വലിയ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. അസുരനായ രാവണനെ വധിച്ച് രാമനും പത്നി സീതയും മടങ്ങുമ്പോൾ വഴികളിലെല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിനു ദീപങ്ങളാണ് തെളിഞ്ഞത്. അതുപോലെ കോവിഡിനെയും നമുക്കു മറികടക്കാനാകും.



അകലം പാലിച്ച് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയെന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബന്ധുക്കളെ കണ്ടും മധുരം കൈമാറിയും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഉത്സവമാണിത്. സുരക്ഷിതമായ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ’.– പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 14നാണ് ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ദീപാവലി ആഘോഷം.



English Summary: "Like Lord Ram And Sita Defeated Ravana": UK PM Boris Johnson's Diwali Message On COVID-19