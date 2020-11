യുവാവ് വിവാഹം ചെയ്തത് 3 സഹോദരിമാരെ; ദീർഘായുസ്സിനായി ഉപവസിച്ച് ഭാര്യമാർ

ലക്നൗ∙ ഭർത്താവിന് ദീർഘായുസ് ലഭിക്കാനായി സ്ത്രീകൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർഥന നടത്തുന്ന ദിനമാണ് കാർവ ചൗഥ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചിത്രക്കൂട്ട് ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണ എന്ന യുവാവിന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരാണ് ഉള്ളത്. ഭർത്താവിന് ദീർഘായുസ് ലഭിക്കാൻ മൂന്നു ഭാര്യമാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു.

ഇവർ കാർവ ചൗഥ് നടത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്ത് വന്നു. ശോഭ, റിന, പിങ്കി എന്നീ സഹോദരിമാരാണ് കൃഷ്ണയുടെ ഭാര്യമാർ. 12 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് കൃഷ്ണ ഈ മൂന്നു പേരെയും വിവാഹം ചെയ്തത്. മൂന്ന് ഭാര്യമാര്‍ക്കും രണ്ട് മക്കൾ വീതമുണ്ട്.

മൂന്നു പേർക്കും തുല്യസ്ഥാനമാണ് കൃഷ്ണ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. മൂന്നു പേരും ബിരുദധാരികളാണ്. 12 വർഷമായി വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. എന്തു കൊണ്ടാണ് സഹോദരിമാരായ ഇവരെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നതിനുള്ള മറുപടി കൃഷ്ണ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.



