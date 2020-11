വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്തേയ്ക്ക് ട്രംപ്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതികരണം

വാഷിങ്ടൻ∙ ഭരണത്തുടർച്ചക്കായി ജനവിധി തേടി പരാജയപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റാണ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ട്രംപിന് ഉറപ്പിക്കാനായത് 214 ഇലക്ടറല്‍ കോളജ് വോട്ടുകള്‍ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തന്റെ പ്രചാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

‘എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോ ബൈഡൻ വിജയിയെന്ന നിലയിൽ വ്യാജമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ തിരക്കുകൂട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമ സഖ്യകക്ഷികൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ഇത്രയധികം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം: സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കാൻ ഇനിയും ഏറെ ദൂരമുണ്ട്.’ – ട്രംപ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ചാഞ്ചാടി നിന്ന പെൻസിൽവേനിയ സ്റ്റേറ്റിലെ 20 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ കൂടി ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ട 270 എന്ന ‘മാന്ത്രികസംഖ്യ’ ബൈഡൻ കടന്നത്. 538 അംഗങ്ങളുള്ള യുഎസ് ഇലക്ടറൽ കോളജിൽ ബൈഡന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 290 വോട്ടുകളെന്ന് ‘അസോസിയേറ്റ് പ്രസ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു .ഇതോടെ കഷ്ടിച്ചല്ലാതെ, വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബൈഡൻ ഇനിയുള്ള നാലു വർഷക്കാലം യുഎസിന്റെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കാം. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റാകുന്ന വനിതയുമാണ് കമല ഹാരിസ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വംശജയാണ് കമല.

