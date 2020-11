ബൈഡന്റെ ജയത്തിൽ വികാഭരിതനായി അവതാരകൻ; ‘വാൻ ജോൺസ്, ആ കണ്ണീരിനു നന്ദി’

വാഷിങ്ടൻ∙ ജോ ബൈഡന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ സന്തോഷക്കണ്ണീരണിഞ്ഞ് സിഎൻഎൻ വാർത്താ അവതാരകൻ വാൻ ജോൺസ്. അദ്ദേഹംതന്നെ പിന്നീട് ഈ വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. ഇതൊരു നല്ല ദിവസമാണെന്നാണ് വാൻ ജോൺസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്.

‘ഇത് നല്ല ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഒരു രക്ഷിതാവാകുക എളുപ്പമാണ്. ഒരു പിതാവാകുക എളുപ്പമാണ്. വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രധാനം. നല്ല ഒരു വ്യക്തിയാവുകയാണ് പ്രധാനം എന്ന് കുട്ടികളോട് പറയാം’– വികാരഭരിതനായി ജോൺസ് പറഞ്ഞു. ട്രംപ് ഭരണകാലത്തെ വീഴ്ചകളും രാജ്യം നേരിട്ട കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

യുഎസ് ജനതയ്ക്ക് ഒടുവിൽ സമാധാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. യുഎസ് വീണ്ടും പഴയ നാളുകളിലേക്കു തിരിച്ചെത്തും. കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം അത്രയേറെ പേരാണ് ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ദുരിതമറിഞ്ഞത്. യുഎസിൽ വൻതോതിൽ വംശീയ അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഇക്കാലത്താണെന്നും വാൻ ജോൺസ് പറഞ്ഞു. യുഎസിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരനെ നാലു പൊലീസുകാർ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വൻ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്നു നടന്ന ‘ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റര്‍’ ക്യാംപെയിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് ട്രംപിന് തിരിച്ചടിയായി.

വൈറലായ വാൻ ജോൺസിന്റെ ട്വീറ്റ് മിഷേൽ ഒബാമ ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരങ്ങൾ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ‘നാമെല്ലാം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച ദുഃഖവും ഇപ്പോഴുണ്ടായ സമാധാനവും അതേപടി പങ്കുവച്ചതിന് വാൻ, താങ്കൾക്കു നന്ദി. ഇനിയൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി നാമെല്ലാം അനുഭവിച്ച സങ്കടത്തോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്...’ മിഷേൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യുഎസ് ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ നിമിഷം എന്നാണ് ചിലർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

