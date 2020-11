രാജ്യത്ത് 45,674 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 559 മരണം

ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 85 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 45,674 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 85,07,754 ആയി. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 559 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ആകെ മരണം 1,26,121. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലവിൽ 5,12,665 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതുവരെ 78,68,968 പേർ രോഗമുക്തരായി.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 17,14,273 ആയി. കർണാടകയിൽ 8,44,147 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 8,40,730 കേസുകളും തമിഴ്നാട്ടിൽ 7,41,488 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 4,95,421 പേർക്കാണ് രോഗം. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ 4,80,669 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് െചയ്തിട്ടുള്ളത്.

