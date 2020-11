തോൽവി സമ്മതിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്?: ട്രംപിനോട് മരുമകൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനോട് ‘ഉപദേശിച്ച്’ മരുമകനും ഉപദേഷ്ടാവുമായ ജാറദ് കഷ്നർ. യുഎസ് മാധ്യമങ്ങളാണ് കഷ്നർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ട്രംപിനെ സന്ദർശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡനെ വിജയി ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ട്രംപ് തയാറായിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ബൈഡന്റേത് വ്യാജ വിജയമാണെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് മരുമകൻ ട്രംപിനെ സന്ദർശിച്ച വിവരം മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ട്രംപിന്റെ മൂത്തമകളും ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഇവാൻകയുടെ ഭർത്താവാണ് ജാറദ് കഷ്നർ. എന്നാൽ ബൈഡന്റെ വിജയത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് ക്യാംപിൽനിന്നുള്ള വിവരം. ‘അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് അർഹമായ സത്യസന്ധമായ വോട്ടെണ്ണൽ നടത്താതെ വിശ്രമിക്കുകയില്ല. അതാണ് ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.’ – ട്രംപ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വിർജീനിയയിലെ ഗോൾഫ് കോഴ്സിലായിരുന്ന ട്രംപ്, ‘രഹസ്യ’മായി പരാജയം സമ്മതിച്ചതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ നിയമപോരാട്ടം തുടരാൻ അഭിഭാഷകരില്‍ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങളും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച, രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപിനെയോ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെയോ ജോ ബൈഡൻ പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല.

