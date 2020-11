നിലമ്പൂരിൽ അമ്മയും മൂന്നു മക്കളും വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

മലപ്പുറം∙ നിലമ്പൂർ പോത്തുകല്ലിൽ അമ്മയും മൂന്നു മക്കളും വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. ഭൂദാനം തൊടിമുട്ടി മുതുപുരയിടത്ത് രാമന്റെ ഭാര്യ രഹ്ന (34), മക്കളായ ആദിത്യൻ (13), അര്‍ജുൻ (10), അനന്തു (7) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. രഹ്നയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും കുട്ടികളെ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ ഭര്‍ത്താവ് ഈ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൃതദേഹങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി നിലമ്പൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Mother and three kids found dead in Nilambur, Malappuram