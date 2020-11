കശ്മീർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ മച്ചിൽ സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റനും രണ്ടു സൈനിക ഓഫിസർക്കും ഒരു ബിഎസ്‌എഫ് ജവാനും വീരമൃത്യു. മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. കുപ്‌വാര ജില്ലയിലെ മച്ചിലിൽ പതിവു പട്രോളിങ്ങിനിടെയായിരുന്നു നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ അർധ രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. തുടർന്നുള്ള വെടിവയ്പിൽ 3 ഭീകരരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാല് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യുവെന്ന വാർത്ത സൈനിക വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഭീകരരിൽനിന്ന് ഒരു എകെ47 തോക്ക് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവരുടെ രണ്ടു ബാഗുകളും പരിശോധനയ്ക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തേ കത്‌വ ജില്ലയിലെ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകൾക്കും ഗ്രാമങ്ങൾക്കും നേരെ പാക്കിസ്ഥാൻ വെടിവച്ചിരുന്നു. രാത്രി 9.05നായിരുന്നു ഹിരാനഗർ സെക്ടറിലെ വെടിവയ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതു പുലർച്ചെ അഞ്ചു വരെ നീണ്ടു. തുടർന്ന് ബിഎസ്എഫ് തിരിച്ചടിച്ചു.

രാത്രിയിലുടനീളം അതിർത്തിയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി പ്രദേശവാസികളും പറഞ്ഞു. നേരത്തേ പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ബങ്കറുകളിലാണ് പലപ്പോഴും രാത്രികൾ തള്ളിനീക്കുന്നതെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റിടങ്ങളിൽ അതിർത്തിയിൽ പാക് സൈന്യം വെടിവയ്പ് നടത്തുകയും സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അവിടേക്കു മാറുമ്പോൾ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടത്തുകയെന്നതുമാണ് പാക് ഭീകരരുടെ രീതി.

