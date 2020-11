കമറുദ്ദീന്റെ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതം; ചുമത്തിയത് നിലനിൽക്കാത്ത വകുപ്പുകള്‍

കോഴിക്കോട്∙ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പു കേസിൽ എം.സി.കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎയുടെ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി. ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ മറയ്ക്കാന്‍ കമറുദ്ദീനെ കരുവാക്കി. ഫാഷന്‍ ഗോള്‍ഡ് തകര്‍ന്നത് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞില്ല.



സര്‍ക്കാര്‍ അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗം നടത്തി. കമറുദ്ദീനെതിരെ ചുമത്തിയത് നിലനിൽക്കാത്ത വകുപ്പുകളാണ്. നിയമനടപടി അനിതര സാധാരണമാണ്. തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ കേസെടുത്തു. നിക്ഷേപകരുടെ പണത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ബാധ്യതയില്ല. കമ്പനി കടംവീട്ടണം. അറസ്റ്റ് അന്യായമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം.എം.ഹസനും ആരോപിച്ചു. കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കമറുദ്ദീനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് യുഡിഎഫിന് ഇല്ല. രാജിയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുസ്‌ലിം ലീഗാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: P K Kunhalikutty and M M Hassan on M C Kamaruddin's arrest