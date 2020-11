അർണബിനെ ജയിലിലേക്കു മാറ്റി; പിന്തുണയുമായെത്തിയ ബിജെപി നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ചാനൽ ഉടമ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനെത്തിയ ബിജെപി നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. രാജ്ഘട്ടിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബിജെപി നേതാക്കളായ കപിൽ മിശ്ര, തജീന്ദർ പാൽ സിങ് ബാഗ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പൊലീസ് നിർദേശം മറിക്കടന്ന് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ്. മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ സമീപനമാണ് കേസിൽ പൊലീസ് കൈക്കൊണ്ടതെന്നും അറസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ അർണബിന്റെ കുടുംബത്തെ പോലും വേട്ടയാടുകയാണെന്നും കപിൽ മിശ്ര ആരോപിച്ചു. അർണബിനു പിന്തുണ അറിയിച്ച് പ്രതിഷേധസമരം നടത്താനായിരുന്നു നീക്കമെന്നും മുൻ ഡൽഹി മന്ത്രി കൂടിയായ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

‘സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ഇതാദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെയും നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ നടപടിയാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെയാണു സമരം..’ മിശ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്ഘട്ടിൽ സമരം നടത്തുന്നതിന് നിലവിൽ വിലക്കുണ്ട്. ഇതു മറികടന്നതിനാണ് മിശ്രയും തജീന്ദർ പാലും ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്കെതിരെ കേസെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അതിനിടെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് അർണബിനെ നവിമുംബൈയിലെ തലോജ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കു മാറ്റി. നിലവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ അലിബാഗിലെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണിത്. അലിബാഗിലെ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രമായ സ്കൂളിൽനിന്നാണ് അർണബിനെ മാറ്റിയത്. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിലാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ മഹാരാഷ്ട്ര െപാലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 18 വരെ ജുഡിഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്കു മാറ്റി.

അർണബിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നതു ബോംബെ ഹൈക്കോടതി മാറ്റിവച്ചിരുന്നു, കീഴ്‌ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് നിർദേശം. ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയാൽ 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിധി പറയണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയിലോ സെഷൻസ് കോടതിയിലോ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകുകയും തള്ളിയാൽ മാത്രം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയുമാണു സാധാരണ കീഴ്‌വഴക്കമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബൂട്ട് കൊണ്ടു ചവിട്ടിയെന്നും ഇടതുകൈയ്ക്കും നട്ടെല്ലിനും പരുക്കേറ്റെന്നും അർണബ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പൊലീസുകാർ ബലം പ്രയോഗിച്ചു ദ്രാവകം കുടിപ്പിച്ചെന്നും തുടർന്നു തനിക്ക് തലചുറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary: Police foil BJP leaders attempt to hold protest in support of Arnab Goswami at Rajghat