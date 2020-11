റിമാൻഡ് തടവുകാരന്റെ മരണം: ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം∙ വിയ്യൂർ ജില്ലാ ജയിലിലെ റിമാൻഡ് തടവുകാരനായിരുന്ന ഷമീറിന്റെ മരണത്തിൽ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി. വിയ്യൂർ ജില്ലാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് രാജു എബ്രഹാം, തടവുകാരനെ മർദിച്ച അസി. സൂപ്രണ്ട് അതുൽ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫിസർ എം.എസ്.അരുൺ, അസി.പ്രിസൺ ഓഫിസർമാരായ രമേശ്, വിവേക്, ഡ്രൈവർ പ്രതീഷ് എന്നിവരെയാണ് ജയിൽ ഡിജിപി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

തൃശൂർ അമ്പിളിക്കല ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലാണ് ഷമീറിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 6 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

