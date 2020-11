അർണബ് ജയിലിൽ തുടരും; കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

മുംബൈ∙ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ചാനൽ ഉടമ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കു ജാമ്യമില്ല. കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അതേസമയം, അർണബ് അലിബാഗിലെ സെഷൻസ് കോടതിയെ ജാമ്യത്തിനായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച വസതിയിൽനിന്ന് അലിബാഗ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അർണബ്, 18 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

അർണബിന്റെ അറസ്റ്റിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖുമായി സംസാരിച്ചു. ജയിലിൽ അർണബിന്റെ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വിവരം. മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിന് അർണബിനെ കാണാൻ അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കവെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അലിബാഗിലെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് തലോജ ജയിലിലേക്ക് ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിരുന്നു.

