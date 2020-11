പ്ലസ് ടു കോഴ: കെ.എം.ഷാജിയുടെ ഭാര്യ മൊഴി നൽകാൻ ഇഡി ഓഫിസിൽ എത്തി

കോഴിക്കോട്∙ അഴീക്കോട് സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു കോഴ്സ് അനുവദിക്കാൻ കെ.എം.ഷാജി എംഎൽഎ 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ, ഷാജിയുടെ ഭാര്യ കെ.എം. ആശയുടെ മൊഴി എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) എടുക്കുന്നു. മൊഴി നൽകാൻ ആശ ഇഡി കോഴിക്കോട് സബ് സോണല്‍ ഓഫിസില്‍ എത്തി. കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് കരുതുന്ന സമയത്താണ് ആശയുടെ പേരില്‍ കെ.എം.ഷാജി കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരിയില്‍ മൂന്ന് നില വീട് നിര്‍മിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ രേഖകളും ഹാജരാക്കാന്‍ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Azhikode school bribery case: ED to take statement from KM Asha