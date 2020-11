‘ബിനീഷിന്റെ മകളെ തടഞ്ഞതിൽ ഇടപെട്ടതേ ഉള്ളൂ; ഇഡിക്കെതിരെ നടപടി ശുപാർശയില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ മകളെ തടഞ്ഞുവച്ചെന്ന ആരോപണത്തില്‍ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ (ഇഡി) നടപടിക്ക് ശുപാര്‍ശയില്ലെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍. ഇടപെടുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നു കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ബെംഗളൂരു ലഹരിമരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ തിരുവനന്തപുരം മരുതംകുഴിയിലെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഭാര്യാമാതാവും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. 26 മണിക്കൂർ നീണ്ട റെയ്ഡ് കാരണം കുഞ്ഞിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും മാനസികസമ്മർദമുണ്ടായെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് ബാലാവകാശ കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ ബിനീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. തുടർന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുവാദം നൽകിയത്. കുട്ടിയുടെ അവകാശം നിഷേധിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നോട്ടിസും നൽകിയിരുന്നു.

Content Highlight: Child rights commission not planned to take action against enforcement directorate