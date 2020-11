മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ അതിജീവിക്കാൻ ചൈനീസ് നീക്കം; ദോക് ലായിൽ ടണൽ നിർമാണം

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തി മേഖലയിലെ ദോക് ലാ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിന് ചൈന ടണൽ നിർമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2019 ഓഗസ്റ്റിലെയും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെയും ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദേശീയ മാധ്യമമാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ പ്രദേശത്ത് ചൈന റോഡ് നിർമിക്കുന്നതായി മുൻപും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ഈ മേഖലയിലൂടെയുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിന് ടണൽ നിർമിച്ചാണ് റോഡ് നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സമുദ്ര നിരപ്പിൽനിന്ന് ഏറെ ഉയരത്തിലുള്ള മെറുഗ് ലാ പാസിലൂടെ ദോക് ലായിലേക്കു എത്തുന്നതിന് ചൈന ടണൽ നിർമിക്കുന്നതായി 2019 ഓഗസ്റ്റിലെ ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടണലിന്റെ നീളം 500 മീറ്ററോളം വർധിപ്പിച്ചതായി 2020 ഒക്ടോബറിലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

വരും മാസങ്ങളിൽ കൊടുംതണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് ഈ മേഖലയിലൂടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ചൈനയുടെ ഈ നീക്കമെന്ന് സൈനികവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു. തണുപ്പുകാലത്ത് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ ഈ മേഖലയിലൂടെ യാത്ര ദുഷ്കരമാണ്.

English Summary: China Building new 'Tunnels' for winter at border hotspot Doklam