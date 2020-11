തേജസ്വിക്ക് ഇന്ന് പിറന്നാൾ: ബിഹാറില്‍ വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ മഹാസഖ്യം

പട്ന∙ ബിഹാറില്‍ വിജയമധുരം ആര് നുണയുമെന്ന് നാളെ അറിയാനിരിക്കെ മഹാസഖ്യത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി തേജസ്വി യാദവിന് ഇന്ന് പിറന്നാള്‍ മധുരം. എക്സിറ്റ് പോളുകള്‍ അനുകൂലമായതോടെ തേജസ്വിയുടെ പിറന്നാളിന്‍റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്‍റെയും ആഘോഷങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകരുതെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആര്‍ജെഡി കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.



ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ക്രീസില്‍നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റിയ മുന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ തേജസ്വി 32–ാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നിതീഷ് കുമാറെന്ന പതിനെട്ടടവും പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ നേതാവിനെ നേരിടുന്ന യുവരക്തം. 9ന് എന്‍റെ പിറന്നാള്‍. 10ന് നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ പടിയിറക്കം. പ്രചാരണ വേദികളില്‍ തേജസ്വി യാദവ് ആവര്‍ത്തിച്ച വാക്കുകളാണ്. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നതാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകള്‍.

അഴിമതിക്കേസില്‍ പിതാവ് അഴിക്കുള്ളിലായതോടെ പാര്‍ട്ടിക്ക് പുതുജീവന്‍ നല്‍കാനുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയായിരുന്നു തേജസ്വിക്ക് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ജംഗിള്‍രാജ് നടപ്പാക്കുന്നവര്‍ എന്ന ചീത്തപ്പേര് മായ്ക്കാന്‍ പെടാപ്പാടുപെടുന്നുണ്ട് തേജസ്വി. തൊഴില്‍, കോവിഡ്, ലോക്ഡൗണ്‍ തുടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രചാരണം.

നാളെ രാവിലെ എട്ടിന് വോട്ടെണ്ണിത്തുടങ്ങും. ബിഹാറിലെ 243 സീറ്റുകളാണ് വിധിയെഴുതിയത്. നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയാണ് ചോദ്യമുനയില്‍. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ നടന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രധാന്യവും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട്. 38 ജില്ലകളിലെ 55 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കോവിഡ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചാവും വോട്ടെണ്ണല്‍ നടക്കുക. 19 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേനയെ വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലും 59 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേനയെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: For birthday, Tejashwi Yadav asks supporters to be vigilant on counting day