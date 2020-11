നാഗ്‌പൂർ∙ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി നാഗ്പൂർ സ്വദേശിക്കു നഷ്ടമായത് 9 ലക്ഷത്തോളം രൂപ. അശോക് മൻവാതെ എന്നയാളാണ് പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷമായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.



കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മകൻ തന്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയിച്ചു. അച്ഛന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ പരിധി ഉയർത്തുന്നതിനായി ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ 15കാരനായ മകനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.



ആപ് തന്റെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതോടെ 8.95 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായും അശോക് മൻവാതെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: Man Asks Teen To Install App On His Father's Phone, Vanishes With 9 Lakhs