ഇന്‍ഡോര്‍∙ കാമുകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൂറ്റന്‍ പരസ്യബോര്‍ഡിന് മുകളില്‍ കയറി ഭീഷണി മുഴക്കി പെൺകുട്ടി. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയാണ് പ്രണയബന്ധത്തെ അമ്മ എതിര്‍ത്തതിനു പിന്നാലെ ഭീഷണിയുയർത്തിയത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോര്‍ പര്‍ദേശിപുരയിലുള്ള ബന്ധേരി പാലത്തിന് സമീപത്താണ് സംഭവം.

പ്രണയബന്ധം വീട്ടിലറിയുകയും ഉടന്‍ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ സാഹസം. പരസ്യബോര്‍ഡിന് മുകളില്‍ കയറി ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി. പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി. പെൺകുട്ടിയെ പൊലീസ് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി ഒടുവിൽ താഴെ ഇറക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Minor girl climbs atop hoarding in Indore to marry boy against mother's wish