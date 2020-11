ലോക്ഡൗണിൽ പഠനം മുടങ്ങി, നടന്റെ സഹായം കാത്തുനിൽക്കാതെ ഐശ്വര്യ മടങ്ങി

ഹൈദരാബാദ്∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ പഠനം മുടങ്ങിയതിന്റെ മനോവിഷമത്തില്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഡല്‍ഹി ലേഡി ശ്രീ റാം വനിതാ കോളജിലെ രണ്ടാം വര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനി ഐശ്വര്യ റെഡ്ഡിയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഈ മാസം 2നാണ് തെലങ്കാനയിലെ ഷാദ്നഗറിലെ വീട്ടിനുള്ളിലാണ് ഐശ്വര്യയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

തന്റെ കുടുംബം സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നെന്നും താനും തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ബാധിതയാണെന്നും ഐശ്വര്യ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു. പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജീവിക്കാനും സാധിക്കില്ലെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. മെക്കാനിക്കായ ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡിയുടേയും തയ്യല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുമതിയുടേയും ഇളയമകളാണ് ഐശ്വര്യ റെഡ്ഡി. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടര്‍ന്ന് മൂത്ത മകള്‍ സ്‌കൂളില്‍വച്ചു തന്നെ പഠനം നിര്‍ത്തിയിരുന്നു.

ഐഎഎസുകാരിയാകണമെന്ന് മോഹിച്ച ഐശ്വര്യ, പ്ലസ് ടുവില്‍ 98.5% മാര്‍ക്കോടെ വിജയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് തുടര്‍ന്നും പഠിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. എല്‍ആര്‍എം കോളജില്‍ ബിഎസ്‌സി മാത്‌സ് (ഹോണേഴ്‌സ്) പഠിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കില്‍നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് വായ്പ് തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ ഐശ്വര്യ, മൊബൈല്‍ ഫോണിലൂടെയാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.

സെക്കന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ് ലാപ്‌ടോപ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനായി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടക്കാതിരുന്നതില്‍ ഐശ്വര്യ വളരെയധികം വിഷമിച്ചിരുന്നതായി പിതാവ് പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'ഇന്‍സ്പെയര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്' ഐശ്വര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതിനാല്‍ പണം നല്‍കാനാവില്ലെന്നാണ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതെന്നും ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് ബോളിവുഡ് നടന്‍ സോനു സൂദിന് ഐശ്വര്യ ഇമെയില്‍ അയച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. നിര്‍ധനരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ ഇമെയില്‍. 'എനിക്ക് ലാപ്ടോപ് ഇല്ല, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. പരീക്ഷയില്‍ തോല്‍ക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പൂര്‍ണമായും കടക്കെണിയിലാണ്. അതിനാല്‍ ലാപ്ടോപ് വാങ്ങാന്‍ ഒരു വഴിയുമില്ല. കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയുമോയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല.' - ഇമെയിലില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഐശ്വര്യ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Financial crisis drives LSR student to suicide in Telangana

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)