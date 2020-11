മമതയോട് അകന്ന് തൃണമൂലിലെ കരുത്തന്‍; ചിറകരിയാന്‍ കരുതലോടെ ബിജെപി

2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങള്‍ മാത്രം അവശേഷിക്കെ, ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിക്ക് തലവേദനയായി സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി നേതാവ്. ഒരുകാലത്ത് മമതയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന, ഗതാഗത, ജലവിഭവ മന്ത്രിയും മുന്‍ എംപിയുമായ ശുഭേന്ദു അധികാരിയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബംഗാളിൽ 34 വര്‍ഷം നീണ്ട ഇടതുപക്ഷ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച അധികാരി 2007 ലെ നന്ദിഗ്രാം സമരത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ ഒതുക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു പരാതിയുള്ള അധികാരി ബിജെപി ക്യാംപിലേക്കാണു കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ബിജെപിക്കും അധികാരിയിൽ താൽപര്യമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.



മമത കഴിഞ്ഞാൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നേതാവായ അധികാരി, കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലു മാസമായി മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിലോ മറ്റു ഭരണപരമായ യോഗങ്ങളിലോ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അതേസമയം, അമ്ര ദാദര്‍ അനുഗാമി എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പൊതു റാലികളെ അധികാരി അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഈസ്റ്റ് മിഡ്നാപുര്‍ ജില്ലയിലെ കൊളഘട്ടില്‍ നടത്തിയ യോഗത്തില്‍, ഒരു പദവിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എന്നും ജനങ്ങളെ സേവിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. യോഗത്തില്‍ മമത ബാനര്‍ജിയെയോ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെയെയോപറ്റി പരാമർശങ്ങളുമുണ്ടായില്ല. എന്നാല്‍ അധികാരിയുടെ നീക്കം തൃണമൂലിനു തലവേദനയാകുകയാണ്.

ശുഭേന്ദു അധികാരി (ഫയൽ ചിത്രം)

അധികാരിയുടെ പരാമര്‍ശം, രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം മാറാന്‍ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന ഊഹങ്ങൾക്കു കാരണമായി. അധികാരി പാര്‍ട്ടിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി. എന്നാല്‍ അധികാരി പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുകയാണെന്നു തൃണമൂൽ ആരോപിക്കുന്നു. ‘അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടിയുടെയോ സര്‍ക്കാരിന്റെയോ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. പതിവായി സ്വന്തം പൊതുയോഗങ്ങള്‍ നടത്തുകയാണ്’ - മുതിര്‍ന്ന ടിഎംസി നേതാവ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളോട് അധികാരി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, താനും മകനും ഇപ്പോഴും മമത ബാനര്‍ജിയോടൊപ്പമാണെന്നും നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യങ്ങളുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പരത്തുകയാണെന്നും ശുഭേന്ദു അധികാരിയുടെ പിതാവ് ശിശിർ അധികാരി പറഞ്ഞു. ‘ശുഭേന്ദു ഇപ്പോൾ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലാണ്. എനിക്ക് ഭാവി പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും മമത ബാനര്‍ജിയുടെ കൂടെയാണ്. ചില വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവ പരിഹരിക്കാനാകും’ - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ആരാണ് ശുഭേന്ദു അധികാരി

മമത മന്ത്രിസഭയില്‍ ഗതാഗത, ജലസേചന, ജലവിഭവ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ് ശുഭേന്ദു അധികാരി. 15, 16 ലോക്സഭകളില്‍ അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം തംലൂക്ക് നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2007 ൽ നടന്ന നന്ദിഗ്രാമിലെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽവിരുദ്ധ സരത്തിന്റെ നായകരിലൊരാളായിരുന്നു അധികാരി. സ്വന്തമായി ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ചുരുക്കം ചില ടിഎംസി നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ കൂടിയാണ് അധികാരി. എട്ട് ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളും 56 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുമുള്ള നാല് ജില്ലകളുടെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാല്‍ 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലയില്‍നിന്ന് മാറ്റി. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ യുവജന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കിഴക്കൻ മിഡ്നാപ്പൂരിലെ അധികാര കേന്ദ്രമായ ‘അധികാരി’ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ശുഭേന്ദു. മേഖലയിൽ വൻ ജനസ്വാധീനുമുള്ളയാളാണ് ശുഭേന്ദുവിന്റെ പിതാവ് ശിശിർ അധികാരി. സംസ്ഥാനത്തെ സിപിഎം ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ശുഭേന്ദു. നന്ദിഗ്രാം സമരം വിജയിച്ചതോടെ, ആദിവാസി മേഖലയായ ജംഗൽമഹലിൽ തൃണമൂലിനെ വളർത്താനുള്ള ചുമതസ മമത ഏൽപിച്ചത് ശുഭേന്ദുവിനെയാണ്. അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചു. മാവോയിസ്റ്റ് അനുഭാവികളെ അടക്കം പാർട്ടിയിലെത്തിച്ച ശുഭേന്ദു, സിപിഎമ്മിനെതിരെ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് ശുഭേന്ദു തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നെന്ന് സിപിഎം പലവട്ടം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തംലൂക്ക് എംപിയായിരുന്ന ശുഭേന്ദുവിെന രാജിവയ്പിച്ച് മമത നന്ദിഗ്രാമിൽനിന്നു നിയമസഭയിലേക്കു മൽസരിപ്പിച്ചു. ജയിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രിയുമാക്കി. തംലൂക്കിൽ ഒഴിവുവന്ന സീറ്റിൽ മൽസരിച്ചു ജയിച്ചത് ശുഭേന്ദുവിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ദിബ്യേന്ദു അധികാരിയാണ്. പാർട്ടിയിലും സംസ്താന രാഷ്ട്രീയത്തിലും കരുത്തനായ ശുഭേന്ദുവിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നു. ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ശാരദ ചിട്ടിഫണ്ട് കേസിലും നാരദ കേസിലും സിബിഐയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

∙ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് അധികാരി

കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് താന്‍ മുന്നോട്ട് വന്നതെന്നും തന്നെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയവര്‍ ഇപ്പോള്‍ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും പുരുലിയയില്‍ ഒരു പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരി പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൊളഗട്ടിൽ നടന്ന യോഗത്തിലും അധികാരി ആഞ്ഞടിച്ചു. ‘ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പ് അവരുടെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരെ സഹായിക്കാന്‍ അവര്‍ വന്നില്ല. പ്രതിസന്ധി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ്, നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി അവരെത്തി. സ്വാർഥരാണ് അവരെല്ലാം. അവർ അവരെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആര്‍ക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇതൊരു കൂട്ടായ ശ്രമമാണ്. ഞാന്‍, എന്നെ, എന്റേത് എന്നിങ്ങനെ മാത്രം പറയുന്ന ആളുകള്‍ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു’- അധികാരി പറഞ്ഞു.

ജംഗൽ മഹലിലെ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അധികാരിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. മമതയുടെ അനന്തരവൻ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ പാർട്ടിയിലെ പുതിയ അധികാരകേന്ദ്രമാക്കാൻ തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നാണ് അധികാരിയുടെ പരാതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ധൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ അഭിഷേകിനു വേണ്ടയുള്ളതാണെന്നും അധികാരി കരുതുന്നു. അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി പാർട്ടിയുടെ അധികാര ഘടന അഴിച്ചുപണിയാനുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കത്തിൽ താൻ ഒതുക്കപ്പെടുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് അധികാരി ഇപ്പോൾ തന്റെ അനുയായികളുടെ റാലികളിലൂടെ കരുത്തു തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

∙ തൃണമൂലിന്റെ പ്രതികരണം

ടിഎംസിക്കുള്ളില്‍ അധികാരിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ശബ്ദങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. അധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൂടുപട ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു. അധികാരി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളുമായി അകൽച്ചയിലാണെന്നും പ്രധാന പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങളിൽപോലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിനീക്കത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ടിഎംസിയിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, തൃണമൂലിനെ തകർക്കാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാമെന്ന് ടിഎംസിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവും എംപിയുമായ സൗഗതോ റോയ് ആരോപിച്ചു. ശുഭേന്ദു അധികാരി ടിഎംസിയുടെ സ്വത്താണ്. തനിച്ചൊന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ബിജെപിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതിനാല്‍ അവര്‍ തൃണമൂലിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണെന്നും പാര്‍ട്ടി ആശയവിനിമയ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു മുതിര്‍ന്ന ടിഎംസി നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു. ‘അധികാരി പാര്‍ട്ടിയില്‍ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ബാക്കി പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ്’ - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

∙ കണ്ണെറിഞ്ഞ് ബിജെപി

തൃണമൂലിലെ അസ്വസ്ഥതകളെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കാന്‍ ബിജെപി തുടക്കത്തില്‍ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അധികാരിയില്‍ ബിജെപിക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ബിജെവൈഎം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സൗമിത്ര ഖാന്‍ അധികാരിയെ ബിജെപിയില്‍ ചേരാന്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സത്യസന്ധരും കഠിനാധ്വാനികളുമായ ആളുകള്‍ക്ക് ടിഎംസിയില്‍ സ്ഥാനമില്ലെന്നും ബിജെപിക്കു മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഒരു വേദി നല്‍കാന്‍ കഴിയൂ എന്നും ഖാൻ പറഞ്ഞു. ടിഎംസിയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിയില്‍ ചേരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ് പലതവണ അധികാരിയുടെ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.അധികാരി ബിജെപിയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു ബിജെപി നേതാവ് അറിയിച്ചു. ‘അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിനു പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അധികാരി ബിജെപിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുമോ, തൃണമൂലിൽ തുടരുമോ, പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമോ എന്നാണിപ്പോൾ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ അധികാരിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.

English Summary: The Bengal minister, once key to Mamata’s politics, who is now ‘revolting’ against her