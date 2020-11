ബൈഡന് ‘ചൈനീസ്’ വെല്ലുവിളിയുമായി ട്രംപ്; പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കാൻ സാധ്യത

വാഷിങ്ടൻ∙ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പടിയിറങ്ങാൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മടിക്കുന്നതിനൊപ്പം പിൻഗാമിയായി വരുന്ന ജോ ബൈഡന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന് തന്നാൽക്കഴിയുന്ന വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തൽ വരുന്നു. പദവിയിൽ തുടരുന്ന തന്റെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കാന്‍ ട്രംപ് ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവിധ രംഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

കോവിഡിനു പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്ന നിരന്തര വിമർശനം ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതുമൂലമാണ് യുഎസിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകർന്നതെന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ബെയ്ജിങ്ങിനുനേരെ ആരോപണശരങ്ങൾ ഉയർത്തി ബന്ധം വഷളാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ട്രംപ് നടത്തിയേക്കാമെന്നും ഇവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

പ്രസിഡന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾ ‘കൂടുതലായി’ ഇറങ്ങാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സെനറ്റിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലാത്ത നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ബെയ്ജിങ്ങിനെ ‘ശിക്ഷിക്കുന്ന’ തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ജോർജ്ടൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സീനിയർ ഫെല്ലോയും ബെയ്ജിങ്ങിലെ യുഎസ് എംബസി മുൻ ട്രേഡ് നെഗോഷ്യേറ്ററുമായ ജെയിംസ് ഗ്രീനിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സൗത്ത് ചൈന മോർണിങ് പോസ്റ്റ് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മാത്രമല്ല, ചൈനയിലെ സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിൽ ഉയിഗുർ മുസ്‌ലിംകളെ വംശഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന ആരോപണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ‘സ്ഫോടനാത്മകമായ’ നീക്കങ്ങളും ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകാം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീസ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, 2022ലെ ബെയ്ജിങ് ശീതകാല ഒളിംപിക്സിൽ യുഎസ് അത്‌ലറ്റുകൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന ഉത്തരവിടുക തുടങ്ങിയവയും ട്രംപ് ചെയ്തേക്കാം.

നിലവിലുള്ള വ്യാപാരത്തർക്കം കുറച്ചുകൂടി രൂക്ഷമാക്കി, കൂടുതൽ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ടിക്ടോക്കിനും വീചാറ്റിനും പിന്നാലെ കൂടുതൽ ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം, സിവിൽ – മിലിട്ടറി കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തും, 5ജി നെറ്റ്‌വർക്കിനു മാത്രമല്ല, വാവെയ് ടെക്നോളജി കമ്പനിക്ക് അയയ്ക്കുന്ന എല്ലാ സെമികണ്ടക്ടർ വിൽപ്പനയും നിരോധിക്കും തുടങ്ങിയവയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷത്തെ ചൈനയുടെ വളർച്ച വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളുടേതിനു സമാനമായിരിക്കും ബൈഡന്റെ നയങ്ങളെന്നും കോണെൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോ ആൻഡ് ഗവേൺമെന്റ് പ്രഫസർ സാറാ ക്രെപ്സ് പറയുന്നു. ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറിയതുമുതൽ ചൈന വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് പുലർത്തിരുന്നത്. പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ സർവേ അനുസരിച്ച് 73% അമേരിക്കക്കാർക്കും ചൈനയെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഈ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 13% അധികമാണ് ഇത്തവണ. ട്രംപ് അധികാരമേറ്റെടുത്ത 2017ൽനിന്ന് 20% അധികവുമാണിത്.

