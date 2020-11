യുഎസിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു; ലോകമാകെ 5 കോടി

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്ന യുഎസിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു. രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിയുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ്. ആഗോള തലത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ 5 കോടിയും കവിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷം കേസുകൾ യുഎസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ശനിയാഴ്ച 1,31,420 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതുവരെ 1,02,88,480 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസത്തിനിടെ നാലു തവണ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.



ഏഴ് ദിവസത്തിനിടെ യു‌എസിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിദിന കണക്കിൽ 29% വർധനയുണ്ടായി. ഇത് കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച ഇന്ത്യയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും സംയോജിത ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 2,43,768 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം ആയിരത്തിലധികം മരണവും രാജ്യവ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് പകുതിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചതിനാൽ നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ച വരെ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തുടനീളം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോ ബൈഡൻ, പകർച്ചവ്യാധിയെ നേരിടാൻ മുൻ‌ഗണന നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കോവിഡിനെ നേരിടാൻ 12 അംഗ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

