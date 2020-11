ശബരിമല: കൂടുതൽ ഭക്തരെ അനുവദിക്കുന്നത് തീർഥാടനം ആരംഭിച്ചശേഷം പരിഗണിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമല ദർശനത്തിനു കൂടുതൽ ഭക്തരെ അനുവദിക്കാനിടയില്ല. തീർഥാടനം ആരംഭിച്ചശേഷം കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽപേരെ അനുവദിക്കാമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നിലപാട്. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന് 16നു തുടക്കമാകും. നവംബര്‍ 15നു വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്രനട തുറക്കും. 26 വരെയാണ് മണ്ഡലപൂജാ മഹോല്‍സവം നടക്കുക.

ആ‍ഴ്ചയിലെ ആദ്യ 5 ദിവസങ്ങളില്‍ 1000 പേർക്കു വീതവും ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ 2000 പേർക്കു വീതവുമായിരിക്കും ദര്‍ശനം. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായതിനാൽ കൂടുതൽ പേർക്കു ദർശനം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പലയിടങ്ങളിൽനിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഭക്തർ എത്തുന്നതിനാൽ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാകില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്.

500ൽ താഴെ ഭക്തരെ ഒരു ദിവസം അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ്. പിന്നീട് സർക്കാർ തലത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് എണ്ണം ഉയർത്തിയത്. നേരത്തെ തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തവരിൽ നിരവധിപേർ ദർശനത്തിനെത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയശേഷം തുടർ നടപടിയാകാമെന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള തീര്‍ത്ഥാടകരും ഡ്രൈവര്‍മാര്‍, ക്ലീനര്‍മാര്‍, പാചകക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ മറ്റു വ്യക്തികളും കൂട്ടമായെത്തുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമാകുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ദീര്‍ഘദൂര യാത്രയ്ക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന തീര്‍ഥാടകരില്‍ നിന്നും രോഗ വ്യാപനത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തീർഥാടകർ ഒത്തുകൂടുന്ന നിലക്കല്‍, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലും രോഗ വ്യാപനത്തിനു സാധ്യത ഏറെയാണ്.

തീര്‍ഥാടകർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ:

∙ എല്ലാ തീര്‍ഥാടകരും നിലക്കലില്‍ എത്തുന്നതിന് 24 മണിക്കൂറിനകം നടത്തിയ കോവിഡ് 19 നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. പ്രധാന പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുടനീളം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്വകാര്യ ഏജന്‍സികള്‍ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത കോവിഡ് കിയോസ്‌കില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കു പരിശോധന നടത്താവുന്നതാണ്. റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലവും സ്വീകരിക്കും.

∙ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ കൈകഴുകല്‍, ശാരീരിക അകലം പാലിക്കല്‍, മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കല്‍ എന്നിവ പാലിക്കണം. യാത്രയില്‍ സാനിറ്റൈസര്‍ കരുതണം.

∙ മല കയറുമ്പോള്‍ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണം. തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ ഒരിക്കലും അടുത്തടുത്ത് വരാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

∙ അടുത്തിടെ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചവരോ പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസം, മണം നഷ്ടപ്പെടല്‍ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ തീര്‍ത്ഥാടനത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കണം.

