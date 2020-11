ട്രെയിനു മുന്നില്‍ ചാടി നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ; മരിക്കും മുൻപ് വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്∙ പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുന്നയിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ‍ നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കർണൂലിൽ നവംബർ മൂന്നിനാണ് സംഭവം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അബ്ദുൽ സലാം (45), ഭാര്യ നൂർജഹാൻ (38), മകൾ സൽമ (14), മകൻ ക്ജലന്ദർ (10) എന്നിവരാണ് പന്യം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയത്. ടൗൺ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സോമശേഖർ റെഡ്ഡിയും കോൺസ്റ്റബിൾ ഗംഗാധറും ശാരീരികമായും മാനസികവുമായും ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് മരിക്കുന്നതിനു മുൻപെടുത്ത വിഡിയോയിൽ സലാം ആരോപിച്ചു.



ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു ജ്വല്ലറിയിറിൽ അബ്ദുൾ സലാം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. കടയിൽനിന്ന് 3 കിലോ സ്വർണം കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ സലാമിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. സലാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, ഓട്ടോയിൽവച്ച് സലാം 70,000 രൂപ കവർന്നെന്ന യാത്രക്കാരന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നു പൊലീസ് വീണ്ടും സലാമിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രണ്ടു തവണയും സലാമിനെ പൊലീസ് മർദ്ദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പൊലീസിന്റെ ആക്രമണം ഭയന്ന് അപമാനത്തിൽ മനം മടുത്ത സലാമും കുടുംബവും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മോഷണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഇനി പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സലാം വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്നും മരണത്തിന് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാകൂവെന്നും വിഡിയോയിലുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സോമശേഖർ റെഡ്ഡിയേയും ഗംഗാധറിനെയും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

