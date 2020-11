‘തമിഴ് വേരുകളുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു’; കമല ഹാരിസിന് തമിഴിൽ കത്തയച്ച് സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ∙നിയുക്ത യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിനു തമിഴിൽ കത്തയച്ച് ഡിഎംകെ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് തമിഴ് വേരുകളുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായും അമ്മ ശ്യാമള ഗോപാലന്റെ മാതൃഭാഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന കത്ത് കമലയ്ക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ ആശംസാ കത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് സ്റ്റാലിൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു.

ഡിഎംകെയുടെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾക്കു കമലയുടെ വിജയം പ്രചോദനം നൽകുന്നതായും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയ്ക്ക് നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം തമിഴ് പാരമ്പര്യവും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കണമെന്നും, കമലയുടെ വരവിനായി തമിഴ്നാട് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു.



