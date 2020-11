കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാള്‍ ടോപ്‌സിയയിലെ ചേരിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. 50-60 കുടിലുകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചെന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 ഓടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ആർക്കും അപായം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

English Summary: Fire breaks out in slum area of Kolkata's Topsia