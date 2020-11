കോട്ടയം∙ തോക്ക് ലൈസന്‍സ് പുതുക്കാനെത്തിയ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു വെടിപൊട്ടി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്ഷപെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോട്ടയം തഹസിൽദാരുടെ ഓഫിസിലാണ് ഇന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് 12നു വെടിപൊട്ടിയത്. തോക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ തഹസിൽദാരെ കാണാൻ എത്തിയ ആളുടെ കൈവശമിരുന്ന തോക്ക് പൊട്ടുകയായിരുന്നു.



കോട്ടയം തെള്ളകം മാടപ്പാട്ട് ബോബൻ തോമസിന്റെ കൈവശമിരുന്ന പിസ്റ്റളാണു പൊട്ടിയത്. തഹസിൽദാരുടെ മുറിക്കു മുന്നിലാണു സംഭവം. തോക്ക് പരിശോധിക്കാനായി തഹസില്‍ദാരുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണു സംഭവം. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

English Summary: Gun was fired from the hand of a man who had come to renew his license