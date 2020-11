കാസർകോട്∙ കേരള–കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തിയായ കാസര്‍കോട്, കുഞ്ചത്തൂര്‍പദവില്‍ കര്‍ണാടക സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പൊലീസ്. മംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരനായ യുവാവിനെ കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.



ദേശീയപാതയോരത്തെ കുഞ്ചത്തൂര്‍പദവിലാണ് കർണാടക ഗദക് രാമപൂർ സ്വദേശിയായ ഹനുമന്തയെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിലാണ് കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പൊലീസ് സംഘത്തിന് സൂചന ലഭിച്ചത്.



മംഗളൂരുവിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ ഹനുമന്ത അംഗപരിമിതനാണ്. തലപ്പാടി ദേവിപുരയിലാണ് താമസം. മരിച്ച് കിടന്ന പാതയോരത്ത് ബൈക്കും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അപകടമരണമാണെന്ന സൂചന ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദേഹത്ത് മറ്റ് പരുക്കുകള്‍ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. മഞ്ചേശ്വരം സി.ഐ. കെ.പി.ഷൈകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.



