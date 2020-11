ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് അർണബ്

മുംബൈ∙ റിപ്പബ്ലിക്ക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയൽ ഡിസൈനർ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ചാനൽ ഉടമയും എഡിറ്റർ ഇന്‍ ചീഫുമായ അർണബ് ഗോസ്വാമി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ അൻവേ നായിക്കും അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറസ്റ്റിലായ അർണബ് ഇപ്പോള്‍ ജയിലിലാണ്.



രണ്ടു വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസില്‍ അറസ്റ്റുചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അർണബ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അസാധാരണ സാഹചര്യമില്ലെന്നും അർണബിനോടും ആരോപണവിധേയരായ മറ്റു രണ്ടു പേരോടും അലിബാഗ് സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഉത്തരവിട്ട ഹൈക്കോടതി ഹർജിയിൽ 4 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

റിപ്പബ്ലിക് ടിവി സ്റ്റുഡിയോയുടെ അകത്തളങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിന്റെ പ്രതിഫലമായ 5.4 കോടി രൂപ നൽകാതെ അർണബും മറ്റു 2 പേരും കബളിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു ഡിസൈനർ അൻവേ നായിക്കും (53) അമ്മയുമാണു 2018 മേയിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്. ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. 2019 ഏപ്രിലിൽ അന്നത്തെ ബിജെപി സർക്കാർ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാർ മേയിൽ പുനരന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

